ミュージシャンの高橋ジョージが、16日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。高校時代に体験したという不思議な出来事や、大ヒット曲「ロード」誕生の裏側にあったというUFOとの“縁”を明かした。【写真】懐かしい！高橋ジョージの名曲「ロード」同番組は、YouTubeチャンネル登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメント番組。都市伝説好きの著名人