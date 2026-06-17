◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月16日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が16日（日本時間17日）、本拠地でのロッキーズ戦に「4番・DH」で先発出場し、2−5の7回にこの日2安打目となる右翼線二塁打をマークした。第1打席で左前打を放った。鈴木は13日のジャイアンツ戦（同14日）の守備で右膝を負傷し途中交代して、翌日の一戦を欠場。だが前日15日（同16日）に4番で復帰。チームにとって欠かせない存在とな