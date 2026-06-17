マッチングアプリで知り合った男性を飲食店を装ったレンタルスペースに連れ込み、ぼったくりをした詐欺グループが逮捕されました。沓沢大樹容疑者ら4人は2月、東京・新宿区の飲食店に見せかけたレンタルスペースで、20代の男性に高額な飲食代を請求したほか、予約のキャンセルが入ったと因縁をつけ、賠償金名目などでおよそ53万円を騙し取った疑いが持たれています。男性はマッチングアプリで知り合った少女に誘われて店に行き、消