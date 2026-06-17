【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3−1 セネガル代表（日本時間6月17日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】オリーセの「神スルーパス」（実際の様子）フランス代表のFWマイケル・オリーセが、圧巻のスルーパスで先制点を演出した。レフティーが見せた極上のキラーパスがネットで話題となっている。フランス代表は日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026のグループI第1節でセネガル代表と対戦。オ