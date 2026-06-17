上空から突然、落下した“何か”。防犯カメラの映像をスローモーションで確認すると、ヘリコプターだとわかる。【映像】ヘリ衝突→墜落の瞬間（スローモーションも）ブラジル・リオデジャネイロの上空で、2機のヘリコプターが衝突。うち1機が墜落する瞬間がカメラに捉えられた。地元の消防によると、1機は自動車販売店に墜落。駐車場に停められていた複数の電気自動車に引火し火災が発生したが、消し止められたという。こ