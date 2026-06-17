北海道・知床沖で遊覧船が沈没し、運航会社の社長が業務上過失致死の罪に問われている裁判。釧路地裁は17日午前、禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。地裁前から北海道文化放送・八木隆太郎アナウンサーが中継でお伝えします。知床沖で2022年4月、遊覧船「KAZUI」が沈没し乗客乗員20人が死亡、6人が行方不明となった事故で運行会社の社長・桂田精一被告（62）が業務上過失致死の罪に問われていました。裁判では桂田被告が「事故を