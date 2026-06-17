Googleのスマートウォッチ向けOS「Wear OS 7」がリリースされました。大きな試合のスコアやフードデリバリーの到着予定時刻などをリアルタイムで表示する機能の追加や、手首から他のデバイスを操作する機能の強化などが図られています。Wear OS 7 makes your smartwatch even smarterhttps://blog.google/products-and-platforms/platforms/wear-os/google-io-2026-wear-os/情報をリアルタイムで表示する「Live Updates」機能がこ