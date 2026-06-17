2026年6月16日、「Android 17」がリリースされました。任意のアプリをフローティングバブルに変換できる「アプリバブル」、アプリのメモリ制限を厳しく適用して制限を超えるプロセスを強制終了する機能、自分の姿を録画すると同時にスマートフォンの画面をキャプチャできる「スクリーンリアクション」などが実装されています。Android Developers Blog: Android 17 is herehttps://android-developers.googleblog.com/2026/06/Andr