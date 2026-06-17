１６日のＮＨＫドラマ１０「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」第８回で、主演の中島健人がシャワーシーンで素肌を見せ、視聴者の目を引いた。北九州市のコンビニを舞台に、気配りに長けて女性人気抜群の店長・三彦（中島）と取り巻く人々の物語。これまでは店員や常連客らにまつわるエピソードが描かれてきたが、今回は一転、怪談となった。門司港で忍び泣く女性・一子（橋本マナミ）に遭遇した三彦は、例によって