スターバックス コーヒー ジャパンは、「スターバックス リザーブ カフェ」で、夏の夕暮れに軽やかで心がほどけるような新体験として、レモンとコーヒーの爽快な味わいを楽しむビバレッジ2種と、新作「コルネッティ ピスタチオ」を6月24日より発売する。あわせて、アイスビバレッジのムースフォームにコルネッティをディップするサマーディップスタイルを提案する。スパークリングレモン アイスコーヒー○レモンとコーヒーの爽快な