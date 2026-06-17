チュニジアサッカー連盟が１６日、同国代表のサブリ・ラムシ監督（５４）を解任し、エルベ・ルナール新監督（５７）の就任を発表した。北中米Ｗ杯でチュニジアは、１４日（日本時間１５日）に行われた１次リーグ初戦のスウェーデン戦で１―５と大敗。ラムシ監督の解任を決断し、ルナール氏を電撃的に招へいした。フランス紙「パリジャン」でルナール氏は「次の２試合で待ち受ける挑戦の大きさは承知している。日本とオランダ