ローソンは6月16日より、ファンタの「アンバサ」と「メローイエロー」をミックスさせた新感覚ドリンク「ファンタ アンバサ×メローイエロー ミックス ホワイトグレープ&シトラス」を、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「ファンタ アンバサ×メローイエロー ミックス ホワイトグレープ＆シトラス」（172円）子どもの頃に色んなドリンクを混ぜたらどんな味になるんだろうと考えたこともある人は多いのでは? そんな