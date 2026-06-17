楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏は宮城・仙台市内で三木谷浩史オーナー（６１）とともに会見。吉井新監督、三木谷オーナーの発言は以下。―シーズン途中での監督就任となりました。今の心境を教えてください。吉井監督「異例な形での就任になったのですが、最初は正直、少し迷たんですけど、やるぞと決めてからは覚悟を決まっています。戦う気持ちになっています」