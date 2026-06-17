メッツの千賀滉大投手（３３）は１６日（日本時間１７日）に敵地シンシナティでのレッズ戦に先発し、４回を２安打４失点、５三振４四球で、５敗目を喫した。打者１７人に８２球。防御率９・００。チームは３―５で敗れ、２連敗。腰椎炎症のため４月２８日（同２９日）に負傷者リスト（ＩＬ）入りしていたが、同僚の先発スコットがＩＬ入りしたため、この日、メジャーに昇格し、先発マウンドに上がった。初回、先頭から２者連