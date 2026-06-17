女優の横山めぐみ（５６）のとあるアイテムに注目が集まっている。１７日までにインスタグラムを更新し、「お祝いの会食がありましてとても貴重な時間を過ごしましたお気に入りのＩＳＳＡのワンピース胸元がかなり開いてしまうので祖母の形見の真珠のブローチをつけてみたらぴったり」とつづって投稿。気品ある青のロングワンピースを身にまとい、胸元に真珠のブローチを付けた姿を披露した。この投稿にファンからは