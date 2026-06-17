つまずかないための『足腰ストレッチ』 足腰ストレッチ 股関節、膝、足首を中心にストレッチ。段差につまずかないように柔軟性を高めよう。 回数の目安:1セット・各ポーズ左右15～30秒ずつ×1日2～3セット ①足首とふくらはぎのストレッチ：壁に向かって立ち、手を壁に。足を前後に開き、後ろの足のかかとを床にゆっくり押しつけ、腰を軽く前に押