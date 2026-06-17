アメリカ議員より報酬が高い！日本の国会議員や地方議員が世界一の高待遇の理由 日本の政治家は世界一の高待遇！ 日本は国会議員も地方議員も、「世襲議員」だらけですが、理由はいろいろあるようです。選挙で当選するには、「地盤（地元後援会組織など）」「看板（先代からの知名度）」「カバン（政治資金管理団体の資金）」の３バンが大事とよくいわれますが、特に強みはカバンでしょう。政治家の資金管理団体は「無税」で身