大胸筋を鍛えたい人におすすめの筋トレとは プッシュアップ 【動作のポイント】■からだを下ろすときに息を吸い、上げるときに息を吐く 【実施の目安】●10回×3セット(3秒で下ろして3秒で上げる/セット間休息1分) 【1】開始姿勢横から見て、耳→肩→腰→膝→外くるぶしの5ポイントを結ぶラインが一直線になるようにします。