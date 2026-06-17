レールの下に木が敷いてあるのはなぜ？木が敷いてあるのにレールが沈まないのはどうして？ 線路の木の板には意味があった！ 鉄道を走らせるのに必要不可欠な線路。その線路のレールの下に、木の板が敷かれているのを見たことはありませんか？実はこの板、ちゃんとした役割を担っているのです。この木の板は枕木（まくらぎ）と呼ばれ、レールの下に等間隔で敷かれています。そうすることでレール