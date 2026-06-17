1941年、日米開戦の足音が近づく日本を舞台に、驚きの設定で描かれるミリタリー漫画『ソウヨク～零戦と隼～』（滝沢聖峰・作）。 双子でありながら海軍と陸軍に分かれて所属する兄弟が、ふとしたきっかけで入れ替わってしまい、歴史的な作戦に巻き込まれていくという予測不能なストーリー展開が魅力です。 今回は、その第1話「次郎と三郎」の見どころをご紹介します。 正反対の双子！海軍の兄