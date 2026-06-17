アジア株韓国SKとサムスン主導の乱高下終了、投資家は「スペースX」へ 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 24493.92（-0.030.00%） 中国上海総合指数 4087.74（-4.16-0.10%） 台湾加権指数 45515.47（-293.72-0.64%） 韓国総合株価指数 8725.41（-1.19-0.01%） 豪ＡＳＸ２００指数 8966.90（+49.25+0.55%） アジア株はまちまち。 米イラン合意に安堵も先行きに懐疑的な見