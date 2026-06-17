俳優の佐々木希（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。3歳の誕生日を迎えた長女とディズニーシーを訪れたことを報告し、親子のほほ笑ましいエピソードを明かした。【写真】「めちゃくちゃ可愛すぎる」長女3歳の誕生日を祝いディズニーシーを満喫する佐々木希佐々木は「娘が3歳になり、ラプンツェルにとてもハマっているので、ディズニーシーへ」と報告。お泊まりディズニーを満喫したようで、「色んなキャラクターに遭遇