タレント・俳優の二宮和也が17日、自身のXを更新。この日43歳の誕生日を迎え、スタッフから贈られたかわいらしいプレゼントを紹介した。【写真】「めちゃめちゃ手が込んでて驚き」二宮和也へスタッフから贈られた誕生日プレゼント16日に自身のオフィシャルファンクラブ会員向けに生配信を実施した二宮。投稿では「昨日、配信後にスタッフさんに祝って頂きました ありがとうございます」と明かし、二宮のイラストが描かれた3足