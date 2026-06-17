バイオリニストでタレント高嶋ちさ子（57）が16日、テレビ朝日系「小泉孝太郎＆高嶋ちさ子『プラチナファミリー』3時間SP華麗なる一家をのぞき見高嶋ちさ子を作った高嶋家大集合！」（午後7時）に出演。回想VTRで高嶋の父弘之さんを個性派俳優が演じて賞賛の声をあげた。番組では高嶋の父親弘之さんをスタジオにゲストに招いた。弘之さんの仕事は音楽プロデューサーで「ビートルズを日本に広めた」人物として紹介。音楽会社「