痴漢や盗撮などの性犯罪の弁護をアピールしていた元弁護士の男が盗撮事件の示談金30万円を着服したとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、業務上横領の疑いで逮捕されたのは、神奈川県海老名市の元弁護士・岸本学容疑者（52）です。2023年3月、当時、弁護士だった岸本容疑者は盗撮被害に遭った女性からの依頼で加害者側との示談交渉を行い、示談金30万円を受け取りましたが、女性に渡さず着服し