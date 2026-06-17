無許可で為替取引する「地下銀行」を営んだとして、警視庁と沖縄県警の合同捜査本部は17日までに、銀行法違反（無免許営業）の疑いで、いずれも中国籍で、専門学校生曽聡容疑者（26）＝東京都豊島区＝と、無職林梓強容疑者（24）＝中野区＝を逮捕した。特殊詐欺事件の被害金をマネーロンダリング（資金洗浄）していた可能性があるとみて調べている。逮捕容疑は他の仲間と共謀し、2025年6月中旬〜12月下旬、中国から日本への送