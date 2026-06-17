◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン-アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)アルゼンチンは後半にメッシ選手がこの日2得点目となるゴールを決め、2点のリードを奪っています。メッシ選手はこの日、3人の前線の右で先発出場。W杯史上初めて6大会連続出場を飾ります。そして開始早々に一度エリア内から冷静にゴール隅を狙いゴールネットをゆらすもオフサイドに。しかし前半1