LUNA SEAのギタリストSUGIZOが17日までにXを更新。20年に亡くなったロックバンドDEAD ENDのギタリスト足立“YOU”祐二さんの命日を迎え、追悼した。SUGIZOは「2026.6.16。YOUさんの七回忌」と報告。「貴方が、貴方のギターが本当に恋しい」としのび、「親愛なる足立“YOU”祐二さん、いつまでも心からLove＆Respectを送ります。。。」とつづった。足立さんは20年6月16日、敗血症のため亡くなった。56歳だった。