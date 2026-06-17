アメリカとイランの合意を受け、原油価格が値下がりしています。ニューヨーク市場では国際取引の指標となる先物価格が、一時、1バレル＝75ドル台となり、約3カ月ぶりの水準まで値下がりしました。ホルムズ海峡の開放に向けて楽観的な見方が広がり、戦闘開始直後の水準まで戻りました。市場関係者からは、「破壊されたインフラ復旧などに時間がかかるほか、海峡が完全にフリーに通航できるか不明で、下落基調が長期的に定着するかは