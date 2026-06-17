不倫したあげく、養育費も払わずに逃げる人もいるようです。今回は、そんな旦那さんへ最後の復讐をしている女性のエピソードをご紹介します。余命宣告された元夫「夫に不倫されて離婚。元夫は不倫相手と再婚し、娘への養育費は一切払ってくれませんでした。元夫とこれ以上関わるのが嫌で、養育費は泣き寝入り。自分で働いて子どもを育ててきました。元夫は不倫相手とはすぐに離婚したそうです。それを知ったのは、元夫からある日突