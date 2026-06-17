お笑いコンビ、アンジャッシュの児嶋一哉が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒さんの思い出を語った。16日には都内の斎場で、中村さんのお通夜が執り行われた。何度か共演したことがあるという児島は、「いつも明るくて楽しくて、周りの人がいつも笑顔になるようなすばらしい方で、さんまさん（明石家さんまが中村さんと共演して天然ぶりを引き出して人気を集めたTBS系