【孤独な旦那様は、愛しきひきこもり伯爵 ～仮面に隠れた熱と色香に蕩けていく～】 6月17日先行配信開始 【拡大画像へ】 CLLENNは、女性向けTLレーベル「LOVE FLICK」より、ゆうき莉子氏によるマンガ「孤独な旦那様は、愛しきひきこもり伯爵 ～仮面に隠れた熱と色香に蕩けていく～」を6月17日よりコミックシーモアにて先行配信する。 本作は、お見合い