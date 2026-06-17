【57本目1】 6月17日 公開 57本目1「高城 英美里 その後…II」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月17日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の57本目1「高城 英美里 その後…II」をヤンマガWebにて公開した。 57本目1では、高級タワーマンションの高層階に住むセレブ高城英美里のもとにハンバーガーを配達したツヨシ