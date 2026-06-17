秋田空港の駐車場の料金が来月1日に値上げされ、無料の時間も2時間から30分に短縮されます。秋田空港の駐車場は2010年に立体駐車場ができて以降、消費税率の改定を除き、料金を据え置いていましたが、県は物価高騰で維持管理コストが上昇したことや老朽化に伴う補修などのため値上げを決めました。立体駐車場は1時間あたり70円から150円に、24時間の最高額は730円から900円に値上げされます。第1・第2駐車場は1時間あたり50円から1