三機工業は反発。きょう、総合研修・研究施設「三機テクノセンター」内で低高温環境風洞設備の本格運用を今月から始めたと発表しており、株価の支援材料となっている。同設備では低ＧＷＰ（地球温暖化係数）冷媒Ｒ４４８Ａを使用した直膨システムと自然冷媒である二酸化炭素を使ったシステムを構築。同社は過去に冷媒Ｒ４０４Ａを使用した直膨システムの納入実績があったものの、同冷媒はフロン排出抑制法により製造・使用