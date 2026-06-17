インフキュリオンが大幅反発している。きょう付の日本経済新聞朝刊で「米アンソロピックの対話型ＡＩ（人工知能）『Ｃｌａｕｄｅ（クロード）』を自社の決済サービスに使えるようにする」と報じられたことが好材料視されているようだ。 記事によると、１８日から機能提供を始めるという。アンソロピックは現在、米国内外の全ての顧客を対象にクロードの先端モデル「ミュトス」と「フェイブル」の提供を停