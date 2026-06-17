「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、ソースネクストが「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でソースネクスは小動き。同社はソフト開発会社で、翻訳機「ポケトーク」を手掛けていることで知られる。ここ数年は赤字が続き、直近の２６年１２月期第１四半期決算も赤字着地となった。足もとの株価は年初来安値圏に沈むなど低迷し