・山王が続急騰で最高値街道を走る、業績再増額の可能性とフィジカルＡＩ関連の伏兵として投資マネー攻勢加速 ・トリプラが急反発、東急ホテルズ４４施設へサービス提供開始 ・タムロンは急騰し新高値、２９年１２月期に営業益２５０億円以上を目指す中計目標発表 ・みずほＦＧなど銀行株が堅調推移、日銀政策決定後の下落を経て買い戻しの流れに ・ディーエヌエが反発、ＧＯ上場に伴い持ち分法投資利益約４