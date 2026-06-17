ガンバ大阪は17日、明治大のDF小澤晴樹の26/27シーズンの加入内定を発表した。仮契約を結んだことを報告したG大阪だが、注釈をつけて「※合流時期につきましては、未定となります」としている。埼玉県出身の小澤は、大宮U18から明治大に進学。下級生のころからレギュラーCBとして活躍してきた。身長183cmの身長を生かしたハイボールの強さや、正確なロングキックを武器とする選手で、複数のJ1クラブが獲得に乗り出していた。最