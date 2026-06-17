ワールドカップ・グループJ第1節のアルゼンチン代表対アルジェリア代表を配信するDAZNの解説を、元日本代表の田中マルクス闘莉王氏と、ガンバ大阪に所属するFW名和田我空が務めている。45歳の闘莉王氏と19歳の名和田による26歳差コンビが話題になっている。スタンドで国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長と元フランス代表のユーリ・ジョルカエフ氏が一緒に観戦する姿が映像に映ると、闘莉王氏が「分から