開催：2026.6.17 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 5 - 3 [メッツ] MLBの試合が17日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとメッツが対戦した。 レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するメッツの先発投手は千賀滉大で試合は開始した。 1回裏、3番 サル・スチュワート 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホー