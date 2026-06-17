夏のコーヒータイムが変わる⁉プロに教わる「アイスコーヒー×フード」の意外な相性【画像を見る】スイーツの他にパスタやカレーとのマリアージュも！暑くなってきて、じめじめした日が続くと、いつものコーヒーも自然とアイスコーヒーにシフトしますよね。みなさんはアイスコーヒーをどんなシーンで飲んでいますか？ のどが渇いた時にコーヒーだけをごくごく？ それとも、スイーツやフードと一緒に？コーヒーの専門企業でも