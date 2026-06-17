開催：2026.6.17 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 2 - 1 [ガーディアンズ] MLBの試合が17日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとガーディアンズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はロバート・ガサー、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。