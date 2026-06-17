開催：2026.6.17 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 3 - 2 [パドレス] MLBの試合が17日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパドレスが対戦した。 カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。 2回裏、8番 ブレイズ・ジョーダン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒッ