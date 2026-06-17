巧妙化する強盗や詐欺から家族を守る！パナソニック「AIドアホン」の防犯機能がすごい【画像で見る】防犯だけじゃない！日々の暮らしを快適にする「手ぶら解錠」最近、特殊詐欺や強盗事件などの物騒なニュースをよく耳にしますよね。実際、警察庁などのデータによると、ここ数年で財産犯の被害額は右肩上がりで増えており、昨年の被害額はなんと約5000億円という非常に大きな数字になっているそうです。財産犯被害額の推移「子ども