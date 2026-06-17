韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、就任後初めて国政運営に対するネガティブ評価がポジティブ評価を上回ったという世論調査の結果が発表された。【調査】韓国人1000人が選んだ「最高or最悪」の大統領韓国の世論調査機関「Jowon C＆I」が『ストレートニュース』の依頼で6月13〜15日に韓国全国の有権者2001人を対象に実施し、17日に発表した世論調査の結果によると、李大統領の国政運営について「よくやっている」と答えた割