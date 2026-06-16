「テンシャル（TENTIAL）」が、疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズ初となるシルク素材のパジャマ「BAKUNE Premium シルク」を発売した。テンシャル公式オンラインストアおよび全国のオフィシャルストア、主要ECサイト、一部量販店で取り扱っている。【画像をもっと見る】新作は、生地の生産から縫製、梱包まで全工程を国内で一貫製造。シルク76%、ナイロン24%の構成で、通常よりも細い糸を使用することでシルク本来の滑らかな