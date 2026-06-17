【写真＆動画】松本潤インスタライブのアーカイブ／『We are ARASHI』ステージショット／松本潤『We are ARASHI』前後の投稿 松本潤が6月16日、自身のInstagramで告知なしのインスタライブを開催。久しぶりの生配信で近況を語り、ファンを喜ばせた。 ■松本潤「移動中に久々にライブ」 松本はまず、『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』最終公演のアーカイブ配信が6月15日で終了したことに触れ、「