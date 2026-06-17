17日前引けの日経平均株価は5日続伸。前日比521.58円（0.75％）高の6万9926.08円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1198、値下がりは314、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を205.16円押し上げ。次いでイビデン が73.41円、レーザーテク が71.33円、アドテスト が57.93円、村田製 が39.02円と続いた