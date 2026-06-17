17日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1005、値下がり銘柄数360と、値上がりが優勢だった。 個別では北川精機、助川電気工業がストップ高。ＳｈｉｎｗａＷｉｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓ、ニッカトー、日本ギア工業、ウインテストは一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル、ペッパーフードサービス、山王、ＣＥホールディングス、スズデンなど9銘柄は年初来高値を